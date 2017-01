Qui sommes-nous?

LE CHINOOK est un mensuel d’information puissant dont le mandat est de traiter de sujets qui touchent les francophones hors Québec de partout au Canada.

Situé en plein cœur du centre nerveux de l’économie canadienne, à Calgary, LE CHINOOK est la voix de centaines de milliers de francophones de partout au pays venus s’établir en Alberta. Les lecteurs du CHINOOK proviennent tant du Québec, du Nouveau-Brunswick, de l’Ontario et de l’Alberta que de partout dans les autres provinces et territoires. LE CHINOOK est aussi la voix de très nombreux immigrants francophones.



Formé il y a une quinzaine d’années, LE CHINOOK devient peu à peu une publication d’envergure nationale. Ses collaborateurs sont postés dans plusieurs régions du pays et offrent un éventail de points de vue très diversifiés. Son contenu de type magazine est garant de son succès pouvant intéresser tous les francophones du pays. LE CHINOOK traite d’actualité albertaine, ouest-canadienne et canadienne avec des articles sur l’immigration, la justice, l’environnement, l’économie, l’éducation, la jeunesse, les arts, la santé, les sports, les voyages, la nutrition, etc.



LE CHINOOK est l’outil idéal pour rejoindre les plus de 100 000 francophones et 210 000 francophiles de la province de l'Alberta et vous offre l’opportunité de vous faire connaître et d’augmenter votre clientèle.